Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 161 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 161 bin lira, en yüksek 1 milyon 188 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 azalarak 1 milyon 161 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 279 milyon 373 bin 745,56 lira, işlem miktarı ise 4.508,60 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 302 milyon 188 bin 408,06 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, Zirve Değerli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.176.500,00
|1.920,00
|En Düşük
|1.161.000,00
|1.919,50
|En Yüksek
|1.188.000,00
|1.948,20
|Kapanış
|1.161.000,00
|1.943,50
|Ağırlıklı Ortalama
|1.176.971,57
|1.931,98
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.279.373.745,56
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.508,60
|Toplam İşlem Adedi
|167
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