Altının kilogram fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 132 bin 960 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 117 bin 200 lira, en yüksek 1 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 132 bin 960 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 236 milyon 610 bin 266,25 lira, işlem miktarı ise 3.759,11 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 236 milyon 807 bin 911,77 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|
Önceki Kapanış
|1.142.000,00
|1.843,70
|En Düşük
|1.117.200,00
|1.843,00
|En Yüksek
|1.150.000,00
|1.867,50
|Kapanış
|1.132.960,00
|1.864,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.137.068,25
|1.855,55
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|4.236.610.266,25
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.759,11
|Toplam İşlem Adedi
|121
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