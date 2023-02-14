Kılıçdaroğlu: Depremde yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, büyük depremde yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanlarının derhal koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tarihi mekânları da tahrip ettiğini hatırlatarak, koruma çağrısında bulundu.
"HATAY'DAKİ HER BİR ÇAKILA İHTİYACIMIZ OLACAK"
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Medeniyetler beşiği Hatay’da Cami, Kilise ve Havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı. Eşsiz Hatay'ı biz yeniden ayağa kaldıracağız, oradaki her bir çakıla ihtiyacımız olacak."
Medeniyetler beşiği Hatay’da Cami, Kilise ve Havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı. Eşsiz Hatay'ı biz yeniden ayağa kaldıracağız, oradaki her bir çakıla ihtiyacımız olacak.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 14, 2023
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