Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 8 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 994 bin 200 lira, en yüksek 1 milyon 15 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 8 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 31 milyon 211 bin 234,89 lira, işlem miktarı ise 3.012,70 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 45 milyon 411 bin 20,89 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineleri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.012.000,00
|1.711,20
|En Düşük
|994.200,00
|1.670,00
|En Yüksek
|1.015.500,00
|1.691,30
|Kapanış
|1.008.000,00
|1.690,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.008.514,15
|1.682,25
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.031.211.234,89
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.012,70
|Toplam İşlem Adedi
|85
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