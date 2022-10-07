Balın kilosu altınla yarışıyor!

07 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Artvin’de yağışlı havalar kestane balının rekoltesini düşürdü, fiyatlar ise tavan yaptı. Kilogram fiyatı geçtiğimiz yıl 250 liradan satılan kestane balı bu yıl 800 liradan satışa sunuldu.

Artvin’de kestane ağaçlarının çiçeklerinden ürettikleri kestane balı, adeta şifa deposu. Soğuk algınlığından, hücre yenilemeye, çocukların gelişiminden, boğaz ağrılarına birçok derde şifa olarak kullanılıyor.

BİR YILDA YÜZDE 220 ARTIŞ



Her yıl ağustos ayında başlayan ve eylül ayına kadar devam eden bal hasadı sona ermesinin ardından, çeşit çeşit ballar raflarda yerin aldı. Fakat bu yıl Artvin’de yağışların fazla olması kestane balının rekoltesini düşürdü. Geçen yıl kilogram fiyatı 250 liradan satılan kestane balı bu yıl 800 liradan satışa sunuldu.

Bal üreticisi İhsan Yılmaz kestane balın veriminin az olmasının yağışlardan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Rekolte düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını ifade eden Yılmaz “Kestane çiçeğinin olduğu dönem yani arıların bal yaptığı dönem mevsimlerin çok yağışlı geçmesi. 40 gün sürekli yağış etkili oldu. Bu da rekoltenin düşük olmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıl 250 liradan sattığımız kestane balı bu yıl en yüksek tavan olarak 800 liradan alıcı buluyor" dedi.