Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 98 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:04
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 95 bin lira, en yüksek 1 milyon 128 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 gerileyerek 1 milyon 98 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 107 milyon 819 bin 797,12 lira, işlem miktarı ise 5.531,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 217 milyon 691 bin 302,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.103.000,00 1.825,00
En Düşük 1.095.000,00 1.805,00
En Yüksek 1.128.000,00 1.841,90
Kapanış 1.098.000,00 1.841,90
Ağırlıklı Ortalama 1.106.346,46 1.822,41
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.107.819.797,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.531,19
Toplam İşlem Adedi 154

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