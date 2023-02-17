Arkadaşı Ragib Narin duyurdu: Enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Instagram'a yemek videoları çekerek adını geniş kitlelere duyuran fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalmıştı. Son olarak Duymaz'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin, ünlü fenomenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:17
Arkadaşı Ragib Narin duyurdu: Enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı deprem sebebiyle Taha Duymaz, kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile Hatay'da göçük altında kalmıştı. 

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Duymaz'dan günlerdir haber alınamazken; son olarak ünlü ismin yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin'den açıklama geldi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin, "Başımız sağolsun" mesajıyla verdi.

İşte o paylaşım...

TAHA DUYMAZ'LA İLGİLİ İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Günlerdir müjdeli bir haber beklenen Taha Duymaz ve ailesiyle ilgili sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Taha Duymaz'ın cansız bedeninin günler önce enkazdan çıkarıldığı ancak abla Semiha Duymaz'ın sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için sakladığı iddia edilmişti.

Duymaz'ın ablasının AFAD görevlilerine yanlış adres verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Günlerdir Twitter'da gündem olan iddiaların ardından geçen günlerde sosyal medya hesabından cevap veren abla, isyan etmişti.

ABLASI İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Instagram hesabından açıklama yaparak sitem eden abla Semiha Duymaz, "Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim" demişti.


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