Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 701 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:14
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 678 bin lira, en yüksek 1 milyon 706 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 1 milyon 701 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 576 milyon 21 bin 613,70 lira, işlem miktarı ise 3.303,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 700 milyon 42 bin 188,98 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.702.000,00 1.962,00
  En Düşük 1.678.000,00 1.934,70
  En Yüksek 1.706.000,00 1.963,00
  Kapanış 1.701.000,00 1.963,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.682.741,24 1.951,36
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.576.21.613,70  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.303,56  
  Toplam İşlem Adedi 90  

Altın borsası borsa

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