Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Otel dolulukları beklentilerin altında kaldı'

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:09

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:09

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıklamasınan ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yılın ilk 6 ayına ilişkin verileri açıkladı.

Turizm gelirlerinin yılın ilk 6 ayında yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon 366 bin dolara yükseldiğini söyleyen Ersoy, “İlk 6 aylık rakamlara bakıldığında 2022’yi 19 milyon 530 bin ziyaretçi ile kapatmıştık. 2023’te ise 22 milyon 945 bin ziyaretçi ile kapattık. Yani yüzde 17,5’luk bir artışla yılın ilk 6 ayını kapattık” dedi.

Yüksek gelire hitap eden bölgelerdeki dolulukların beklentilerin altında gerçekleştiğini söyleyen Ersoy, Rusların otel yerine Türkiye’den satın aldıkları konutlarda konaklamasının; bu konutları ayrıca diğer turistlere de kiralıyor olmasının etkili olduğuna dikkat çekti.

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ İLK 6 AYDA YÜZDE 5,7 DARALDI

Kişi başı gelirden çok kişi başı gecelik gelirin önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, “2022’nin ilk 6 ayında yüzde 10,5 olan ortalama kalış süresinin 2023’ün ilk 6 ayında 9,9 geceleme olarak gerçekleşti. Yüzde 5,7’lik bir daralma söz konusu” dedi.

Ersoy, “Gelir bazında baktığımız zaman kişi başı gecelik gelirlerde 2022’nin ilk 6 ayında 89,2 dolar olan gerçekleşme, 2023’ün ilk 6 ayında 99,9 dolar olarak gerçekleşti. Yani yüzde 11,9’luk bir artış söz konusu” diye konuştu.

‘DOLULUKLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI’

Ersoy, yüksek gelire hitap eden bölgelerdeki dolulukların beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi ve bunda deprem ve seçim sonrası olumsuz etkilerin etkili olduğunu vurguladı.

Rusların yoğun konut alımı sonrası otel yerine bu konutlarda konaklıyor olmalarının da etkili olduğunu söyleyen Ersoy, “Rusya ve Rusça konuşan ülke vatandaşlarının geçmiş yıllarda yoğun konut alımı ve bu konutlarda özellikle bu yıldan itibaren otel yerine bu konutlarda konaklıyor olmaları ve daha da ileri giderek bu konutları turistlere kiralıyor olmaları etkili oldu” ifadelerine yer verdi.

Kalış sürelerindeki daralmanın özellikle otellerdeki konaklamaların azalmasından kaynaklandığını belirten Ersoy, “Geçen sene 14 gece kalınan yerde bu sene 10 gece, geçen sene 10 gece kalınan yerde bu sene 7 gece kalınmış ya da daha düşük bütçeli oteller tercih edilmiş. Bütün bunlar doluluklarda ve kalış sürelerinde azalmaya yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.