Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:11

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 707 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 569 milyon 757 bin 855,07 lira, işlem miktarı ise 2.149,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 684 milyon 359 bin 311,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: