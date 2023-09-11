Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 11.09.2023 - 14:03

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 8.403,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,77 puan değer kazandı.

Cuma günü 8.325,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 60,25 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 8.385,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.313,01, en yüksek ise 8.403,81 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Şişecam ve Yapı Kredi oldu.

ALTININ ONSU 1.925 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,87, bileşik getirisi yüzde 24,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 146,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8740 liradan, avro 28,8420 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 90,1 dolardan işlem görüyor.