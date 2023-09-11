Ardahan’da sıcaklık sıfırın altına düştü: Kırağı oluştu

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:04

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:05

Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle otomobillerin camları buz tutarken bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü.

Ardahan’da havanın bu sene erken soğuduğunu söyleyen yurttaşlar, Antalya’da denize girilirken Ardahan’a kışın erken geldiğini söyledi.