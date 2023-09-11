Ardahan’da sıcaklık sıfırın altına düştü: Kırağı oluştu
Ardahan'da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altına düşmesi sonucu bitkilerde kırağı oluşurken otomobillerin camları buzlandı.
Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi.
Soğuk hava nedeniyle otomobillerin camları buz tutarken bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü.
Ardahan’da havanın bu sene erken soğuduğunu söyleyen yurttaşlar, Antalya’da denize girilirken Ardahan’a kışın erken geldiğini söyledi.
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