Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 852 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:02
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 767 bin lira, en yüksek 1 milyon 860 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1 milyon 852 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 766 milyon 273 bin 723,24 lira, işlem miktarı ise 1.550,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 350 milyon 252 bin 242,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


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