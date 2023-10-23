Son Dakika: Gram altında tüm zamanların zirvesi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 23 Ekim 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:40

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:54

Ortadoğu'da tırmanan gerilim küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara yönelim yaratırken, gerilimin bölgede yayılabileceği endişeleri yatırımcıyı altına yönlendirdi.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya 1856 zirve ile başlamasın başlamasının ardından saat 11.36 itibarıyla 1.856 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.34 lira, Cumhuriyet altını da 12.479 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.981 dolardan işlem görüyor.

ABD'DE TAHVİL FAİZLERİ SON 16 YILIN ZİRVESİNDE

Analistler, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler piyasalarda endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.