Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 23.10.2023 - 13:50

Güncelleme: 23.10.2023 - 13:50

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,07 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.510,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 138,71 puan ve yüzde 1,85 değer kazanarak 7.649,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.520,13, en yüksek 7.681,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji, Petkim ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

ALTININ ONSU 1.977 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 29,46, bileşik getirisi yüzde 31,63 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 150 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0500 liradan, Euro 29,7120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.977 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 düşüşle 90,8 dolardan işlem görüyor.