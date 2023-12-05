Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 936 bin liraya düştü.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:04
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 868 bin lira, en yüksek 1 milyon 948 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 936 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 964 bin 2 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 946 milyon 757 bin 330,59 lira, işlem miktarı ise 1.560,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 394 milyon 553 bin 259,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.964.002,00 2.053,00
  En Düşük 1.868.000,00 2.020,00
  En Yüksek 1.948.000,00 2.085,00
  Kapanış 1.936.000,00 2.085,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.899.009,44 2.028,57
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.946.757.330,59  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.560,67  
  Toplam İşlem Adedi 55  

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