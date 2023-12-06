Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:55

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:55

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 864 bin lira, en yüksek 1 milyon 950 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 866 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 936 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 594 bin 604,87 lira, işlem miktarı ise 2.126,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 120 milyon 703 bin 57,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.