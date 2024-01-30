Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:33
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 970 bin lira, en yüksek 2 milyon 56 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 1 milyon 970 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 971 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 579 milyon 224 bin 61,40 lira, işlem miktarı ise 283,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 602 milyon 711 bin 987,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


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