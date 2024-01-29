JPMorgan'dan çarpıcı altın tahmini! Ons altında zirve için rakam verildi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:53

JPMorgan'a göre, petrol piyasasını dengede tutmak için OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ittifakının muhtemelen üretimi kısıtlamaya devam etmesi gerekecek.

Dünya'dan Emre Ergül'ün aktardığına göre, JPMorgan’ın dikkati çektiği ikinci emtia ürünü ise doğalgaz oldu.

Bankaya göre, ABD gaz piyasalarında, arz fazlası muhtemelen 2024'te ABD gaz fiyatlarına yönelik yukarı yönlü riskleri sınırlayacak.

JPMorgan’ın Küresel Doğalgaz ve Doğalgaz Sıvı Stratejisi Başkanı Shikha Chaturvedi’nin düşünceleri ise şöyle:

“Yılı belirleyecek iki hikayenin olduğuna inanıyoruz. İlk hikaye, muhtemelen 2024'ün ilk yarısında ve muhtemelen yaz enjeksiyon sezonunun tamamında devam edecek olan aşırı arz ve düşük fiyatlardan biri. İkincisi de gaz talebinin bölgesel arz büyümesini yalnızca dengelemekle kalmayıp aynı zamanda geride bırakma yeteneğidir.”

ONS ALTINDA REKOR İÇİN RAKAM VERİLDİ

JPMorgan’ın raporunda altın ve gümüşe özel bir bölüm açılması ise dikkatlerden kaçmadı.

“Metallere bakarsak, altın ve gümüşün sektörün geri kalanını gölgede bırakacağı tahmin ediliyor” diye başlayan bölümde ise şunlar aktarıldı:

“Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsü ve düşen ABD reel getirilerinin, altın fiyatlarını 2024 ortasında yeni nominal zirvelere çıkarması ve dördüncü çeyrekte ortalama 2 bin 175 dolar/ons seviyesine ulaşması bekleniyor. Aynı şekilde, gümüş fiyatları da muhtemelen altını takip edecek ve dördüncü çeyrekte ortalama 30 dolar/ons civarında seyredecek.”

JPMorgan'ın Baz ve Kıymetli Madenler Stratejisi Başkanı Gregory Shearer da konuyla ilgili paylaşımında, "Tüm metaller arasında, 2024 yılı boyunca ve 2025'in ilk yarısı için hem altın hem de gümüş için orta vadeli yükseliş tahminine en yüksek kanaate sahibiz, ancak girişin zamanlaması kritik olmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

ŞEKER FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Bankaya göre, tarım piyasalarında fiyat riski ise özellikle 2024'ün ilk yarısında, mevcut spot seviyelerin yukarı yöne doğru kaymasına sebep olacak.

Bankanın Tarımsal Emtia Stratejisti Tracey Allen’ın rapora düştüğü not şöyle:

“Şeker fiyatlarının 2024 yılında ortalama 0.30 dolar/ lb olacağını tahmin ediyoruz. Buğday fiyatlarının kile başına ortalama 6.33 dolar olmasını bekliyoruz.”