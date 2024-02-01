Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:41

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:41

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 983 bin lira, en yüksek 2 milyon 51 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 983 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 52 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 428 milyon 99 bin 774,69 lira, işlem miktarı ise 698,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 440 milyon 51 bin 366,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.