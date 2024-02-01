Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 983 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:41
Altının kilogram fiyatı geriledi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 983 bin lira, en yüksek 2 milyon 51 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 983 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 52 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 428 milyon 99 bin 774,69 lira, işlem miktarı ise 698,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 440 milyon 51 bin 366,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.


altın haberleri Altın borsası haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Fed faiz kararını açıkladı: Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 altın fiyatları...

Fed faiz kararını açıkladı: Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altın talebi rekor seviyeye ulaştı

Altın talebi rekor seviyeye ulaştı
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon