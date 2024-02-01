Fed faiz kararını açıkladı: Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:58

Altın fiyatları yatay seyrediyor.

Altının gram fiyatı 10.50 itibarıyla Foreks piyasalarında 2054 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 824 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 2 bin 42 dolar seviyesinde dengelendi.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powel'ın, faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajını vermesinin, altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

İNDİRİM İHTİMALİ DÜŞTÜ

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi.

Bankanın, para piyasalarında, mayıs toplantısında ise yüzde 92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.