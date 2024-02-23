Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 102 bin liraya indi.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:25
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 998 bin lira, en yüksek 2 milyon 103 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 102 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 105 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 586 milyon 629 bin 511,16 lira, işlem miktarı ise 1.751,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 597 milyon 934 bin 531,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, VakıfBank ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.105.000,00 2.015,00
  En Düşük 1.998.000,00 2.004,00
  En Yüksek 2.103.500,00 2.113,50
  Kapanış 2.102.000,00 2.005,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.083.934,70 2.048,68
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.586.629.511,16  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.751,89  
  Toplam İşlem Adedi 64  

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