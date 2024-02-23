Yatırımcıları dikkat! Altında sınırlı düşüş: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, içinde bulunduğumuz haftayı değer kazancıyla tamamlamaya hazırlanıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Ons altın fiyatı, dolardaki zayıflık ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimin altının çekiciliğini artırmasıyla hafif yükselirken, sarı maden haftayı yükslişle kapatmaya hazırlanıyor.
Gram altın saat 10.24 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 108 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 446 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 185 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 020 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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