Yatırımcıları dikkat! Altında sınırlı düşüş: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:28

Güncelleme: 23.02.2024 - 10:28

Ons altın fiyatı, dolardaki zayıflık ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimin altının çekiciliğini artırmasıyla hafif yükselirken, sarı maden haftayı yükslişle kapatmaya hazırlanıyor.

Gram altın saat 10.24 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 108 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 446 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 185 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 020 dolar seviyesinde işlem görüyor.