İş cinayeti! Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de inşaatta çalışma yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Göçen toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:04
İş cinayeti! Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Berat Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasında işçilerin çalışma yaptığı sırada inşaatta toprak göçmesi meydana geldi. Çalışma yapan işçi Yasin Can göçüğün altında kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Yasin Can toprak altından çıkarıldı. 

Yaralı işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 


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