Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 620 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:26
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 617 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 627 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 artışla 2 milyon 620 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 605 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 471 milyon 22 bin 79,23 lira, işlem miktarı ise 963,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 503 milyon 458 bin 455,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.605.000,00 2.503,00
  En Düşük 2.617.000,00 2.360,00
  En Yüksek 2.627.000,00 2.513,00
  Kapanış 2.620.000,00 2.513,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.625.796,30 2.467,23
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.471.022.079,23  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 963,69  
  Toplam İşlem Adedi 38  

altın haberleri Altın borsası haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Yeraltı suları çekildi: Milyonlarca insan tehlike altında!

Yeraltı suları çekildi: Milyonlarca insan tehlike altında!
Şanlıurfa'da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa'da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi öldü
Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lüks otel zinciri, Tophane’ye uzanan şeridi kesip, yurttaşın erişimini engelledi: Karaköy sahiline havuz!

Lüks otel zinciri, Tophane’ye uzanan şeridi kesip, yurttaşın erişimini engelledi: Karaköy sahiline havuz!
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı

İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu