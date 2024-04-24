Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:26
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 513 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,6 azalışla 2 milyon 450 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 2 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 127 milyon 288 bin 674,81 lira, işlem miktarı ise 457,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 150 milyon 248 bin 274,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Say Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.


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