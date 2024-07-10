Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:46

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:46

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 495 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 535 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,01 azalışla 2 milyon 507 bin 500 lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 508 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 80 milyon 118 bin 193,77 lira, işlem miktarı ise 430,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 133 milyon 838 bin 299,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, AgaBullion Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.