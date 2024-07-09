Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 508 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:19
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 496 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 508 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 508 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 472 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 3 milyar 290 milyon 321 bin 243,77 lira, işlem miktarı ise 1.336,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 312 milyon 570 bin 261,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Emlak Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.


altın haberleri Altın kilogramı haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi
Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Temmuz 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler