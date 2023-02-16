Altının kilogram fiyatı gerilerdi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 103 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 103 bin lira, en yüksek 1 milyon 140 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,83 gerileyerek 1 milyon 103 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 382 milyon 15 bin 383,40 lira, işlem miktarı ise 4.817,32 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 513 milyon 767 bin 101,29 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.135.111,00
|1.848,05
|En Düşük
|1.103.000,00
|1.821,56
|En Yüksek
|1.140.000,00
|1.867,70
|Kapanış
|1.103.000,00
|1.825,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.119.516,27
|1.840,88
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.382.015.383,40
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.817,32
|Toplam İşlem Adedi
|137
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 milyar TL bağışı gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı
- Merkez Bankası gündem oldu
- Benfica deplasmanda güldü!
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- 'Paraya çökecekler'
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- Ölüler de diriler de Diyanet’e kaldı