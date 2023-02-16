Enkaz altında kalan Christian Atsu'nun menajerinden Lütfü Savaş'a tepki
Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Ganalı futbolcunun Türkiye'deki temsilcisi Murat Uzunmehmet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.
Kahramanmaraşta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'dan halen haber alınamaması üzerine oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzuhmehmet, sert sözlerle yetkililieri eleştirdi.
Lütfü Savaş (solda) ile Christian Atsu (sağda)
"ENKAZIN YANINA GELMEDİN"
Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösteren Uzunmehmet, "Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke. 11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin. İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi" ifadelerini kullandı.
Lütfü Savaş, aynı zamanda Hatayspor'un onursal başkanlığı görevini de sürdürüyor.
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