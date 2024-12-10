Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:52

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:52

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 25 bin lira, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 25 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 30 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 234 milyon 316 bin 204,61 lira, işlem miktarı ise 1.070,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 499 milyon 944 bin 124,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.