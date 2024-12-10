Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2024 Salı, 09:31
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Aralık 2024 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 991 TL

Çeyrek altın: 4 bin 974 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 819 TL

Ons altın: 2 bin 673 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 948 TL

Gremse altın: 49 bin 471 TL

Tam altın: 19 bin 727 TL

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