Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…
10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Aralık 2024 Salı...
Gram altın: 2 bin 991 TL
Çeyrek altın: 4 bin 974 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 819 TL
Ons altın: 2 bin 673 dolar
Yarım altın: 9 bin 948 TL
Gremse altın: 49 bin 471 TL
Tam altın: 19 bin 727 TL
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