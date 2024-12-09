Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…
9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Aralık 2024 Pazartesi...
Gram altın: 2 bin 954 TL
Çeyrek altın: 4 bin 968 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 797 TL
Ons altın: 2 bin 638 dolar
Yarım altın: 9 bin 934 TL
Gremse altın: 49 bin 340 TL
Tam altın: 19 bin 675 TL
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