Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2024 Pazartesi, 09:35
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Aralık 2024 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 954 TL

Çeyrek altın: 4 bin 968 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 797 TL

Ons altın: 2 bin 638 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 934 TL

Gremse altın: 49 bin 340 TL

Tam altın: 19 bin 675 TL

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