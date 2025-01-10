Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 10 Ocak 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:44

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:44

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 59 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 61 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 59 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 48 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 348 milyon 638 bin 290 lira, işlem miktarı ise 441,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 402 milyon 214 bin 660 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Fours Kıymetli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.