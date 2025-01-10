Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…
10 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Ocak 2025 Cuma...
Gram altın: 3 bin 41 TL
Çeyrek altın: 5 bin 26 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 22 TL
Ons altın: 2 bin 674 dolar
Yarım altın: 10 bin 52 TL
Tam altın: 19 bin 938 TL
Gremse altın: 49 bin 998 TL
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