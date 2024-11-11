Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 11 Kasım 2024 kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:25

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:25

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 920 bin lira, en yüksek 3 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,2 artışla 3 milyon 43 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 950 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 4 milyar 697 milyon 548 bin 734,56 lira, işlem miktarı ise 1.581,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 697 milyon 548 bin 734,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.