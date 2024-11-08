Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 950 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:55

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3 azalışla 2 milyon 950 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 34 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 7 milyar 935 milyon 108 bin 557,15 lira, işlem miktarı ise 2.652,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 947 milyon 40 bin 44,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #Altın borsası #kmktp

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