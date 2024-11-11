Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:38

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:38

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 2 bin 672 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 953 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 13 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 973 TL seviyelerinden satılıyor.