Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları

11 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Kasım 2024 Pazartesi altın fiyatları...

Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:38

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 2 bin 672 dolar seviyelerinde bulunuyor. 

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 953 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 13 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 973 TL seviyelerinden satılıyor.


Etiketler: #gram altın #çeyrek altın #Cumhuriyet altını #altın

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