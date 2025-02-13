Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 356 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 356 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 azalışla 3 milyon 356 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 872 bin 887,31 lira, işlem miktarı ise 1.885,73 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 696 milyon 976 bin 100,40 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
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