Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 09:48
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Şubat 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTIN ABD'NİN HAMLELERİ ARDINDAN YÜKSELİŞTE

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 3 arttı. Altının ons fiyatı, kritik karar öncesi 2 bin 877 dolardan işlem görürken, veri sonrası 2 bin 864 dolara geriledi. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Günün ilerleyen saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, görüşmede Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Bu gelişmelerin ardından altın yeniden yükselişe geçti.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 389 TL

Çeyrek altın: 5 bin 661 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 550 TL

Ons altın: 2 bin 917 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 322 TL

Tam altın: 22 bin 197 TL

Gremse altın: 55 bin 827 TL

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