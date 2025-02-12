Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTINDA FED ETKİSİ

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumunun bu yıl daha yavaş faiz indirimi görüşlerini güçlendirmesi ve yatırımcıların önemli bir ABD enflasyon raporunu beklemesi nedeniyle bir önceki seansta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.