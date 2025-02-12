Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…
12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba...
ALTINDA FED ETKİSİ
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumunun bu yıl daha yavaş faiz indirimi görüşlerini güçlendirmesi ve yatırımcıların önemli bir ABD enflasyon raporunu beklemesi nedeniyle bir önceki seansta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.
Gram altın: 3 bin 346 TL
Çeyrek altın: 5 bin 606 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 332 TL
Ons altın: 2 bin 888 dolar
Yarım altın: 11 bin 212 TL
Tam altın: 22 bin 344 TL
Gremse altın: 56 bin 31 TL
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