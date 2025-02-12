Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 09:41
Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba...

Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTINDA FED ETKİSİ

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumunun bu yıl daha yavaş faiz indirimi görüşlerini güçlendirmesi ve yatırımcıların önemli bir ABD enflasyon raporunu beklemesi nedeniyle bir önceki seansta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.

Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 346 TL

Çeyrek altın: 5 bin 606 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 332 TL

Ons altın: 2 bin 888 dolar

Altın piyasaları duruldu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 212 TL

Tam altın: 22 bin 344 TL

Gremse altın: 56 bin 31 TL 

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