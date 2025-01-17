Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:21

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 92 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 85 bin lira, en yüksek 3 milyon 99 bin 772 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 92 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 88 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 514 milyon 640 bin 475,41 lira, işlem miktarı ise 490,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 515 milyon 722 bin 614,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.


Etiketler: #Borsa İstanbul #Altın borsası #kmktp

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