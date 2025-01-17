Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

12 AY VADE İNG BANK

12 ay vadeli 250 bin liralık taşıt kredisi, en uygun yüzde 3,74 oranla sunuluyor.

250 bin lira kredinin aylık taksiti 27 bin 987 lira oluyor.

Toplam geri ödeme ise 337 bin 422 lira oluyor.