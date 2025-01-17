Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

Merkez Bankası'nın faizi düşürmesinin ardından taşıt kredilerinde de bankalar arası rekabet hız kazandı. En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor? 250 bin TL kredi faizi ne kadar? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 12:32
Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından bankalarda da faiz indirimleri başladı.

Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

FAİZ ORANLARI 3.59'A KADAR DÜŞTÜ

Bankalar taşıt kredilerinde sert rekabete girdi. Faiz oranları 12 ay vade için 3.74 seviyelerindeyken 48 ay vade 3.59'a kadar düştü. 

Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

En düşük faizli taşıt kredisini hangi banka veriyor? Bankalarda taşıt kredilerinde faiz oranları nasıl? İşte banka banka faiz oranları...

Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

12 AY VADE İNG BANK

12 ay vadeli 250 bin liralık taşıt kredisi, en uygun yüzde 3,74 oranla sunuluyor.

250 bin lira kredinin aylık taksiti 27 bin 987 lira oluyor.

Toplam geri ödeme ise 337 bin 422 lira oluyor.

Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

24 AY VADELİ AKBANK 

24 ay vadeli 250 bin liralık taşıt kredisi, en uygun yüzde 3,70 oranla sunuluyor.

250 bin lira kredinin aylık taksiti 17 bin 784 lira oluyor.

Toplam geri ödeme ise 428 bin 399 lira oluyor.

Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

36 AY VADELİ ALTERNATİF BANK

36 ay vadeli 250 bin liralık taşıt kredisi, en uygun yüzde 3,69 oranla sunuluyor.

250 bin lira kredinin aylık taksiti 14 bin 717 lira oluyor.

Toplam geri ödeme ise 531 bin 380 lira oluyor.

Taşıt kredilerinde dev indirim: Artık yüzde 4'ün de altına! İşte bankalara göre taşıt kredileri

48 AY VADELİ ALTERNATİF BANK

48 ay vadeli 250 bin liralık taşıt kredisi, en uygun yüzde 3,59 oranla sunuluyor.

250 bin lira kredinin aylık taksiti 13 bin 139 lira oluyor.

Toplam geri ödeme ise 632 bin 234 lira oluyor.

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