Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 09:27
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Ocak 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 102 TL

Çeyrek altın: 5 bin 88 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 269 TL

Ons altın: 2 bin 715 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 175 TL

Tam altın: 20 bin 169 TL

Gremse altın: 50 bin 578 TL

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