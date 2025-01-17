Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…
17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Ocak 2025 Cuma...
Gram altın: 3 bin 102 TL
Çeyrek altın: 5 bin 88 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 269 TL
Ons altın: 2 bin 715 dolar
Yarım altın: 10 bin 175 TL
Tam altın: 20 bin 169 TL
Gremse altın: 50 bin 578 TL
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