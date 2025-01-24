Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:55

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:55

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 182 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 173 bin 2 lira, en yüksek 3 milyon 184 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 152 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 930 milyon 340 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 608,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 908 bin 804,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.