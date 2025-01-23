Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…
23 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 23 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 23 Ocak 2025 Perşembe...
Gram altın: 3 bin 152 TL
Çeyrek altın: 5 bin 182 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 644 TL
Ons altın: 2 bin 751 dolar
Yarım altın: 10 bin 365 TL
Tam altın: 20 bin 633 TL
Gremse altın: 51 bin 740 TL
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