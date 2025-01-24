Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…
24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Ocak 2025 Cuma...
Gram altın: 3 bin 181 TL
Çeyrek altın: 5 bin 230 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 836 TL
Ons altın: 2 bin 773 dolar
Yarım altın: 10 bin 460 TL
Tam altın: 20 bin 516 TL
Gremse altın: 51 bin 448 TL
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