Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2025 Cuma, 09:24
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Ocak 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 181 TL

Çeyrek altın: 5 bin 230 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 836 TL

Ons altın: 2 bin 773 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 460 TL

Tam altın: 20 bin 516 TL

Gremse altın: 51 bin 448 TL

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