Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 28 Kasım kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:42

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:42

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 40 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin 102 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 44 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 66 bin 900 liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 713 milyon 740 bin 524,09 lira, işlem miktarı ise 234,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 725 milyon 866 bin 999,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.