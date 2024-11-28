Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 09:37
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Kasım 2024 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 929 TL

Çeyrek altın: 4 bin 990 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 879 TL

Ons altın: 2 bin 630 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 10 TL

Gremse altın: 50 bin 188 TL

Tam altın: 20 bin 13 TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler