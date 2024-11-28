Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…
28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Kasım 2024 Perşembe...
Gram altın: 2 bin 929 TL
Çeyrek altın: 4 bin 990 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 879 TL
Ons altın: 2 bin 630 dolar
Yarım altın: 10 bin 10 TL
Gremse altın: 50 bin 188 TL
Tam altın: 20 bin 13 TL
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