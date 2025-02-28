Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 28 Şubat 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:30

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde 3 milyon 392 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 378 bin lira, en yüksek 3 milyon 400 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 3 azalışla 3 milyon 392 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 831 milyon 28 bin 543,39 lira, işlem miktarı ise 835,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 831 milyon 28 bin 543,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.